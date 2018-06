Assoviaggi | in crescita prenotazioni estive di turisti italiani | anche all’estero

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Un’estate all’insegna dei viaggi che mette un bel segno più al settore turismo per gli“. A dirlo, in un’intervista a Labitalia, Gianni Rebecchi, presidente nazionale di, Associazione italiana agenzia di viaggi e turismo. “Per l’estate 2018 -spiega- registriamo un andamento positivo in tutte le aree del Paese. Le località balneari, in particolare, registrano l’86% dell’occupabilità delle camere“. “I dati -afferma- emergono dalla analisi della disponibilità di camere sui vari portali delle ota, online travel agencies. Le punte più elevate ci sono per le località balneari e le città d’arte e cultura del paese. La tendenza positiva della domandaca è attesa in tutte le aree del Paese, con valori percentuali più alti nel Nord-Est e nel Nord-Ovest e il Centro Italia. In generale -chiarisce Rebecchi- ...