Assassin' s Creed Odyssey ha una Collector' s Edition da €240 e una statua da €750

E3 2018 : Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo episodio della serie Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 5 ottobre 2018 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi di Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, Assassin’s Creed Odyssey supporterà Xbox One X e PS4 Pro con alcune caratteristiche ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia le collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey, tra cui la Pantheon edition, la Spartan edition e la Medusa edition. Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui una nuova statua, 2 statuette e la replica di un’arma. Ubisoft ci porta nell’antica Grecia ...

E3 2018 : Assassin's Creed Odyssey conquista il palco con trailer - gameplay e un ritorno all'uscita annuale : La Lancia di Leonida è nelle mani del protagonista e garantisce una grande varietà di abilità da scatenare sul nemico. Questa è una delle primissime informazioni carpite durante la presentazione dell'attesissimo Assassin's Creed Odyssey.Una role-playing journey che ci trasporta nella Guerra del Peloponneso e nel conflitto tra Sparta e Atene. Il protagonista è un semplice mercenario che punta a diventare l'eroe di tutta la Grecia. Il gioco è in ...

Assassin's Creed Odyssey : trapelano degli screenshot di gioco : La rete è in subbuglio dopo che sono trapelate alcune immagini di gioco di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo dell'assassino più famoso che sarà ambientato nell'Antica Grecia.Come riporta Psu, le immagini giunte in rete rappresentano diversi personaggi e l'interfaccia di gioco, la mappa di gioco, fasi di navigazione, di combattimento e molto altro ancora.Per i più curiosi e per chi non teme gli spoiler, ecco di seguito riportate la ...

Assassin’s Creed Origins rivela i Community Achievements - ecco i numeri : Sembrerebbe ormai pronto a cedere il passo al nuovo che avanza Assassin's Creed Origins, l'ultimo capitolo della saga Ubisoft a essere approdato sugli scaffali dei negozi. Negli ultimi giorni si è imposto infatti prepotentemente all'attenzione il prossimo capitolo della serie, Assassin's Creed Odyssey, tra leak e (quasi) istantanee conferme da parte degli addetti ai lavori, che non hanno perso di certo l'occasione per cavalcare l'onda mediatica ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey all’8 giugno - indiscrezioni su personaggi e gameplay : È arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Assassin's Creed Odyssey, il chiacchierato nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Ubisoft. Le indiscrezioni trapelate attraverso la foto di un gadget sono state subito confermate dal publisher transalpino tramite i profili social ufficiali della compagnia, con un brevissimo teaser che sostanzialmente da appuntamento all'ormai imminente E3 2018 di Los Angeles. Ovviamente la ...

Assassin’s Creed Odyssey pronto per l’E3 2018 - tutto quello che sappiamo : L'annuncio del prossimo capitolo dedicato alle vicissitudini di Assassini e Templari, Assassin's Creed Odyssey, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno durante i giorni scorsi, con Ubisoft che ha pubblicato un brevissimo teaser in risposta alle voci e alle immagini trapelate che, di fatto, svelavano cosa bolliva nel pentolone del publisher transalpino. Una mossa utile a riprendere in mano le redini del gioco, cavalcando un'onda lunga ...

Assassin's Creed Odyssey potrebbe raccontare le origini della lama celata : Come sicuramente saprete, Ubisoft ha recentemente annunciato Assassin's Creed Odyssey in via ufficiale pochi giorni fa e, in rete, sono già comparsi i primi rumor riguardo quello che ci aspetta in questo nuovo episodio. Sappiamo per certo che il gioco sarà ambientato nell'antica Grecia, ma cosa sarà raccontato in questo nuovo atteso capitolo della saga di Ubisoft?Come segnala Gamingbolt, è probabile che Assassin's Creed Odyssey, tornando ancora ...

Assassin's Creed Odyssey potrebbe essere ambientato prima di Origins : Come sicuramente saprete, Ubisoft ha recentemente annunciato Assassin's Creed Odyssey in via ufficiale pochi giorni fa e, in rete, sono già comparsi i primi rumor riguardo quello che ci aspetta in questo nuovo episodio. Sappiamo per certo che il gioco sarà ambientato nell'antica Grecia, ma l'unica cosa che non sappiamo è esattamente il periodo di tempo in cui sarà ambientato. Dopo tutto, "antico" non è un periodo di tempo molto specifico. ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuove info trapelano in rete : L’E3 2018 è alle porte e con esso gli annunci dei nuovi titoli in arrivo sul mercato videoludico, tra cui il tanto atteso nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed, il quale si intitolerà Odyssey e ci porterà nell’antica Grecia. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey In data odierna sono trapelate sulla rete Nuove informazioni sul gioco che vogliamo condividere con voi di seguito, ...

Assassin's Creed Odyssey sarà il nuovo gioco - ambientato in Grecia : Riguardo al nuovo capitolo della saga di Ubisoft, se n"è parlato tanto, sia prima che durante l"uscita di Assassin"s Creed: Origins, capitolo che è riuscito a ridare nuova linfa vitale al franchising. Inizialmente girava una voce secondo la quale questo nuovo capitolo dovesse essere la continua diretta del precedente (Origins), in quanto, i due titoli, avrebbero dovuto far parte di una trilogia sulla falsa riga di AC II, Brotherhood e ...

Assassin’s Creed Odyssey : Primi dettagli svelati : Mentre molti attendevano il Giappone feudale o la Cina imperiale, Ubisoft ha deciso di proseguire la saga iniziata con Origins, annunciando ufficialmente Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia. Assassin’s Creed Odyssey ci porta in Grecia Di seguito vi riportiamo le prime informazioni trapelate in rete, anticipandovi che verrà mostrato in azione durante l’E3 della prossima settimana: Lo ...

Assassin’s Creed Odyssey sembra “300” : gli Assassini nell’antica Grecia : Con un breve teaser trailer sul proprio canale Twitter, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Si chiama Assassin’s Creed Odyssey e dovrebbe essere ambientato nell’antica Grecia, almeno stando ai sei secondi di filmato che mostrano un soldato – spartano? – che butta giù un nemico da una scogliera. Un riferimento abbastanza diretto a una delle scene più famose di 300, ...