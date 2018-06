Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft | i dettagli della

E3 2018 : Ubisoft annuncia le collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey, tra cui la Pantheon edition, la Spartan edition e la Medusa edition. Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui una nuova statua, 2 statuette e la replica di un’arma. Ubisoft ci porta nell’antica Grecia ...

Assassin’s Creed Origins rivela i Community Achievements - ecco i numeri : Sembrerebbe ormai pronto a cedere il passo al nuovo che avanza Assassin's Creed Origins, l'ultimo capitolo della saga Ubisoft a essere approdato sugli scaffali dei negozi. Negli ultimi giorni si è imposto infatti prepotentemente all'attenzione il prossimo capitolo della serie, Assassin's Creed Odyssey, tra leak e (quasi) istantanee conferme da parte degli addetti ai lavori, che non hanno perso di certo l'occasione per cavalcare l'onda mediatica ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey all’8 giugno - indiscrezioni su personaggi e gameplay : È arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Assassin's Creed Odyssey, il chiacchierato nuovo capitolo della saga curata dai ragazzi di Ubisoft. Le indiscrezioni trapelate attraverso la foto di un gadget sono state subito confermate dal publisher transalpino tramite i profili social ufficiali della compagnia, con un brevissimo teaser che sostanzialmente da appuntamento all'ormai imminente E3 2018 di Los Angeles. Ovviamente la ...

Assassin’s Creed Odyssey pronto per l’E3 2018 - tutto quello che sappiamo : L'annuncio del prossimo capitolo dedicato alle vicissitudini di Assassini e Templari, Assassin's Creed Odyssey, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno durante i giorni scorsi, con Ubisoft che ha pubblicato un brevissimo teaser in risposta alle voci e alle immagini trapelate che, di fatto, svelavano cosa bolliva nel pentolone del publisher transalpino. Una mossa utile a riprendere in mano le redini del gioco, cavalcando un'onda lunga ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuove info trapelano in rete : L’E3 2018 è alle porte e con esso gli annunci dei nuovi titoli in arrivo sul mercato videoludico, tra cui il tanto atteso nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed, il quale si intitolerà Odyssey e ci porterà nell’antica Grecia. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey In data odierna sono trapelate sulla rete Nuove informazioni sul gioco che vogliamo condividere con voi di seguito, ...

Assassin’s Creed Odyssey : Primi dettagli svelati : Mentre molti attendevano il Giappone feudale o la Cina imperiale, Ubisoft ha deciso di proseguire la saga iniziata con Origins, annunciando ufficialmente Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia. Assassin’s Creed Odyssey ci porta in Grecia Di seguito vi riportiamo le prime informazioni trapelate in rete, anticipandovi che verrà mostrato in azione durante l’E3 della prossima settimana: Lo ...

Assassin’s Creed Odyssey sembra “300” : gli assassini nell’antica Grecia : Con un breve teaser trailer sul proprio canale Twitter, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Si chiama Assassin’s Creed Odyssey e dovrebbe essere ambientato nell’antica Grecia, almeno stando ai sei secondi di filmato che mostrano un soldato – spartano? – che butta giù un nemico da una scogliera. Un riferimento abbastanza diretto a una delle scene più famose di 300, ...

Assassin’s Creed Odyssey E’ Ufficiale! Scopri Tutte Le Novità : Ufficiale, Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey! Ecco Tutte le Novità di Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft, nel corso della notte, ha ufficialmente annunciato Assassin’s Creed Odyssey. Le voci degli scorsi giorni sono dunque state confermate: ci sarà un nuovo capitolo di Assassin’s Creed e sarà ambientato in Grecia! Si parte dunque alla volta della Grecia, con […]

Ufficiale Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft conferma le voci : i dettagli : L'approssimarsi dell'estate (e quindi dell'autunno) è un momento sempre importante per i fan di Assasson's Creed, il fortunatissimo franchise pubblicato da Ubisoft che ormai domina la scena videoludica da un decennio abbondante: è infatti proprio questo il periodo selezionato dagli addetti ai lavori per il reveal di ogni nuovo capitolo, e quest'anno potrebbe non fare eccezione alla regola. Ovviamente sono stati necessari cambi di rotta e ...

Trapelano Xbox Games With Gold di giugno - c’è Assassin’s Creed Chronicles Russia : Come ogni fine mese, sono trapelati i Games With Gold validi per il mese di giugno. Tuttavia, il leak sembra piuttosto autorevole, dato che proviene dal sito ufficiale di Xbox. Il mese prossimo, dunque, gli abbonati al servizio potranno scaricare titoli come Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia. Come accennato in precedenza, la notizia è arrivata attraverso la versione tedesca di Xbox Wire - il sito PR dedicato a Microsoft. Di solito ...

Assassin’s Creed Odyssey è il titolo del gioco ambientato in Grecia? : Il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere ambientato nell'antica Grecia, questo è un rumor che conosciamo già da mesi. Ma il titolo potrebbe intitolarsi Assassin's Creed Odyssey, contrariamente a quanto riportato in precedenza con il possibile titolo "Dynasty". Secondo una voce diffusa su 4Chan, il gioco sarà annunciato ufficialmente all'E3 2018, dopo essere stato concordato in una riunione tra gli investitori di Ubisoft nelle ultime ...

Assassin’s Creed Origins accoglie l’Animus Control Panel - il trailer : Su Assassin's Creed Origins, in versione PC, ha debuttato da poche ore una feature tutta nuova e decisamente interessante: parliamo dell'Animus Control Panel, un insieme di opzioni di che vi permetteranno di impostare svariati cheat per creare una partita totalmente personalizzata. Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio. Come vi avevamo già spiegato quando Ubisoft effettuò l'annuncio, l’Animus Control Panel di Assassin’s Creed Origins è ...