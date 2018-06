Asia Argento difesa dall' amica Rose McGowan | «Lei e Bourdain avevano una relazione aperta»

ANTHONY BOURDAIN - MORTO SUICIDA IL FIDANZATO DI Asia ARGENTO/ La solidarietà di Rose McGowan all'attrice : ANTHONY BOURDAIN MORTO SUICIDA, l'ex ASIA ARGENTO in lutto, partecipa alle audizioni di X Factor 2018 e scoppia la polemica: Selvaggia Lucarelli la difende.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Asia Argento e il suicidio del compagno Anthony Bourdain - haters impietosi : 'È colpa sua' : Gli haters, gli 'odiatori del web', sono ormai un fenomeno conosciuto. Qualsiasi personaggio più o meno noto ha la sua folta schiera di 'dissidenti' pronti a criticarne ogni mossa. Si va dall'augurio di morte all'ex presidente Giorgio Napolitano, sotto i ferri per un'operazione al cuore, passando per gli insulti ad una suora che canta, senza scordare gli improperi rivolti allo scienziato che consigliava l'uso dei vaccini. Con Asia Argento però ...

Asia Argento si presenta alle audizioni di X-Factor : il web si scaglia contro di lei : Sabato 9 giugno sono andate in scena, a Pesaro, le prime audizioni dell’undicesima edizione di X Factor. Sul bancone dei giudici, le conferme di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez e la new entry Asia Argento. La popolare e controversa attrice è sotto l’occhio dei riflettori, non solo perché è una delle novità della stagione, ma anche perché ha partecipato alle audizioni dopo solo un giorno dalla scomparsa del compagno, lo chef francese ...

Asia Argento a X Factor dopo la morte del compagno. Scoppia la polemica in rete : Lo chef Anthony Bourdain è morto venerdì 8 giugno e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutto il mondo. dopo qualche ora dalla tragica morte, Asia Argento, legata sentimentalmente allo chef da un anno, aveva scritto alcune parole per ricordarlo: "Anthony ha dato tutto se stesso in ogni cosa che ha fatto. Il suo spirito brillante e senza paura ha toccato e ispirato molti, e la sua generosità non conosceva limiti. Era il mio amore, la mia ...

Anthony Bourdain morto suicida - Asia Argento insultata : «Abbracciavi un altro - non ti senti in colpa?» : Non solo il dolore per il suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, trovato impiccato in una stanza d'albergo in Francia. Adesso Asia Argento deve affrontare anche gli insulti...

Elisa Toffoli duetto con Irama - Amici 2018 / La cantante torna nel parterre dopo gli attacchi di Asia Argento : Nella finalissima del serale di Amici 2018 non poteva di certo mancare Elisa Toffoli, una delle protagoniste più amate della scuola di Maria De Filippi che questa sera duetterà con Irama(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:00:00 GMT)

L'odio di qualche idiota verso Asia Argento è solo l'odio di qualche idiota : Per cambiare la realtà bisogna cambiare il modo di raccontarla Nel caso di Asia Argento, per esempio, dopo i fiumi di parole su inciviltà e violenza online che hanno scandito la cronaca più recente ...

La Boldrini difende Asia Argento dagli haters : "Conosco quei miserabili" : Anche Laura Boldrini scende in campo a difesa di Asia Argento. La ex presidente della Camera dei Deputati infatti corre in soccorso dell'attrice e regista italiana, da poco colpita da un lutto per la recente scomparsa del compagno, lo chef Anthony Bourdain, suicidatosi appena pochi giorni fa.La Argento in queste ora è stata bersagliata sul web dalle satire irrispettose e a volte irriferibili di decine di commentatori che non hanno trovato niente ...

Asia Argento - alle audizioni di X Factor il giorno dopo il grave lutto per la morte di Anthony Bourdain : di Veronica Cursi A 24 ore dalla tragica notizia del suicidio del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain , Asia Argento si presenta a Pesaro per registrare le prime audizioni di X Factor dove quest'...

X-Factor 2018 - Asia Argento non rinuncia al suo impegno nonostante il grave lutto : Asia Argento, nuova giudice dell'edizione di quest'anno di X-Factor, non ha rinunciato ai suoi impegni lavorativi nonostante il tragico lutto che l'ha colpita in questi giorni