Ascolti tv | 2 3 milioni di telespettatori per la replica de I bastardi di Pizzofalcone

Ascolti tv - oltre 3.4 milioni di telespettatori per Avanti un altro pure di sera : Avanti un altro pure di sera su Canale 5 si aggiudica il prime time del 6 giugno con 3 milioni 428mila telespettatori e il 17.47% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 l’appuntamento con Chi l’ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha fatto registrare uno dei migliori risultati stagionali, con 2 milioni 233mila telespettatori (11.6% di share). Su Italia 1 il film The Transporter ha registrato 1 milione 985mila ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni per la semifinale di Amici : La semifinale di Amici , con 4 milioni 65mila telespettatori e uno share del 21.82%, è il programma più visto nella prima serata tv del 3 giugno. Ascolti tv prime time Su Rai1 Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio ha raccolto 3 milioni 542mila telespettatori pari al 16.92% di share, seguito da Che tempo che fa – il tavolo che è stato visto da 2 milioni 14 mila spettatori pari al 15,3%. Su La7 Non è L’Arena di Giletti ha segnato ...

Ascolti tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Italia – Arabia Saudita : L’amichevole di calcio tra Italia e Arabia Saudita vince la gara degli Ascolti nel prime time del 28 maggio con 6.020.000 telespettatori (share 23.8%) su Rai1. Ascolti tv prime time Mentre su Canale 5 ‘Matrix Prime’ conquista 2.181.000 telespettatori (share 10%) ed è il programma di approfondimento politico più seguito della prima serata. Bene su Rai3 la puntata speciale di ‘#cartabianca’, eccezionalmente in onda di ...

Harry e Meghan - gli Ascolti del Royal Wedding : più di 8 milioni solo in Italia : Il matrimonio di Harry e Meghan in tv è stato archiviato, anche se continua ad alimentare contenitori gossip e programmi informativi. Si parla dei costi (36 mln in totale, con 34 spesi solo per garantire la sicurezza del Paese) e anche di ascolti televisivi. Gli ascolti del matrimonio di Harry e Meghan in Italia Partiamo dall'Italia: il totale della diretta di Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time supera gli 8 milioni di telespettatori in ...