Aquarius | uomo minaccia di buttarsi in mare

Aquarius - uomo minaccia buttarsi in mare : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Le persone a bordo della Aquarius "sono sempre più ansiose e disperate". Lo comunica Medici senza frontiere che ha informato tutti sulla situazione attuale. "Un uomo - aggiunge ...

Valencia accoglierà la nave AquariusPanico a bordo - "uomo vuole buttarsi" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".