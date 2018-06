Aquarius | se sulla nave ci fossero i gattini – L’istantanea di Antonello Caporale

ilfattoquotidiano

: La prova di forza di @matteosalvinimi, sulla pelle di 629 disperati. #Aquarius - MassimGiannini : La prova di forza di @matteosalvinimi, sulla pelle di 629 disperati. #Aquarius - ignaziocorrao : Sulla nave #Aquarius il governo italiano sta facendo quel che tutti gli Stati UE fanno da anni. Non ho visto rabbia… - marcofurfaro : Va di moda il cinismo di questi tempi. Di Salvini, che gioca ad urne aperte sulla pelle di 600 persone, 111 bambini… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) E se al posto di migranti affamati sull’cistati tanti, spauriti e desolati? Avremmo avuto la stessa reazione oppure un moto ondoso di proteste si sarebbe levato? La riflessione su questo strano tempo egerarchia del nostro impegno, del nostro senso civico,molla che ci fa scattare e su quella che invece ci fa addormentare è della regista Francesca Archibugi. Che scommette: cistatila nostra rabbia, per vederli tenuti al largo come plichi da restituire, sarebbe salita fino a divenire un urlo collettivo. Ma ci sono uomini purtroppo su quel barcone, e per di più neri, affamati, desolati forse ammalati, certamente impauriti. E loro saranno il trofeo della nostra supremazia, la prova della nostra intransigenza finalmente! Noi non abbiamo occhi per vedere tanti nostri amici, magari conoscenti, magari rispettabili imprenditori che di tanti ...