Aquarius | Salvini | “Se ci saranno altre navi di ong straniere avremo lo stesso

(Di lunedì 11 giugno 2018) “La navestava ancora in acque territoriali maltesi, non c’era nessun problema sanitario a bordo. C’erano quattro motovedette della guardia costiera pronte ad intervenire di cui non è stato richiesto l’intervento, quindi non c’era evidentemente nessun problema”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo, in occasione della conferenza stampa in Lega Nord sul tema immigrazione. “Avevamo proposto di prendere a bordo delle nostredonne e bambini ma non ci hanno risposto, si vede che non c’era un’esigenza così immediata. Per la prima volta una nave partita dalla Libia attraccherà in un porto diverso dall’Italia ed è un segno che qualcosa sta cambiando”. L'articolo: “Se cidi ongloatteggiamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.