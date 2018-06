Aquarius | Salvini ne sarebbe comunque uscito bene con i suoi Un limite è stato infranto

Valencia accoglierà la nave AquariusL'imbarcazione approderà tra 4 giorni Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius | Salvini esulta : “Alzare la voce paga” : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Salvini esulta: “Alzare la voce paga” Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Salvini esulta: “Alzare la voce paga” Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Salvini esulta: “Alzare la voce paga” proviene da NewsGo.

Aquarius - Salvini : "Alzare la voce paga" : "Evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che l'Italia e il governo italiano non faceva da tempo immemore, da diversi anni". Così Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepremier ...

Valencia accoglierà la nave AquariusPanico a bordo - "uomo vuole buttarsi" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Aquarius - Salvini esulta : «Alzare la voce paga. Il governo è compatto» Diretta : Il ministro dell'Interno commenta la decisione spagnola di ospitare la nave. «Abbiamo aperto uno squarcio di giustizia»

Salvini esulta : «Aquarius in Spagna è una vittoria. Alzare la voce - paga. Tagliare spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Migranti : Aquarius - la nave ong a cui Salvini ha detto no. È solo il primo di tanti casi? : La Spagna accoglierà la nave Aquarius gestita dalla ong Sos Mediterranée. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Subentrato a Mariano Rajoy, il socialista Sanchez ha aperto il porto di Valencia alla nave su cui viaggiano 629 persone tratte in salvo dalla Aquarius, fermata da Roma che ha chiuso i porti all’attracco dopo il rifiuto di Malta di accogliere i Migranti, 123 dei quali minorenni. Finisce così questo round della ...

Aquarius va a Valencia. Salvini esulta : “alzare la voce paga” : Una vittoria per Matteo Salvini. La Spagna si fa carico di accogliere Aquarius con a bordo 629 migranti. “La nave può

Aquarius - Salvini esulta : «Vittoria - alzare la voce paga. Governo compatto - tagliare la spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Aquarius - Martina : non è vittoria Salvini : 17.15 La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius "non è una vittoria ma un sospiro di sollievo. Così il segretario reggente Pd, Martina, definendo "delirante" la linea di Salvini. "Nessuno canti vittoria, l'Italia in queste ore ha dato una cattiva idea di sè",dice."L'aiuto-sottolinea-arriva da un governo socialista, non certo dagli amici di Salvini come Orban". "State facendo propaganda sulla vita delle persone, non ve lo ...

Valencia accoglierà la nave Aquarius"Evitare la catastrofe" | Conte : "Grazie"Salvini "esulta" : "Alzare la voce paga" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà. Non posso cheringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

Aquarius - Salvini : “Se ci saranno altre navi di ong straniere avremo lo stesso atteggiamento” : “La nave Aquarius stava ancora in acque territoriali maltesi, non c’era nessun problema sanitario a bordo. C’erano quattro motovedette della guardia costiera pronte ad intervenire di cui non è stato richiesto l’intervento, quindi non c’era evidentemente nessun problema”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa in Lega Nord sul tema immigrazione. “Avevamo proposto di ...