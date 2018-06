Aquarius | Salvini esulta | ' Vittoria | alzare la voce paga Governo compatto | tagliare la

Aquarius - Salvini canta vittoria : "È uno squarcio di giustizia" : " vittoria !". Matteo Salvini lo scrive tutto in maiuscolo. Quando il premier spagnolo Pedro Sánchez dà il via libera alla nave Aquarius di far sbarcare a Valencia i 629 immigrati clandestini, che ha a bordo dopo averli recuperati al largo dello coste libiche, il ministro dell'Interno è al Consiglio federale della Lega per commentare i risultati delle elezioni comunali. "Il primo obiettivo, lo abbiamo raggiunto", esulta vantandosi poi, durante la ...

Aquarius - Bonino : “Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità - Salvini per i voti. La priorità è salvare quei migranti” : “Renzi ha barattato i soccorsi in cambio della flessibilità sui conti. Salvini per qualche voto in più”. Ha idee molto precise l’ex ministro degli Esteri Emma Bonino sulla vicenda dei migranti a bordo della Aquarius finiti in balia di una contesa diplomatica e geopolitica che chiama in causa Italia, Malta ed Europa. C’è Malta che risponde picche alla richiesta di farsene carico, perché “a gestire l’operazione è Roma”, anche se ...