Aquarius | Salvini chiude porti M5s spaccato su Malta | Nogarin | accogliamo a

Caso Aquarius - perché il governo italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani : Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.Continua a leggere

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Oggi nuovo caso - stop a Sea Watch 3 : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Aquarius - il sindaco Orlando : “Criminale nazista chi non capisce che c’è una sola razza. Salvini ministro scimunito” : “Chi non capisce che esiste una sola razza è un criminale nazista. Salvini è un ministro scimunito che sta facendo arretrare tutto il Paese”. Sono le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ospite dell’evento “Mediterraneo Antirazzista”. “Il porto di Palermo è pronto ad accogliere le navi” ha ribadito Orlando. L'articolo Aquarius, il sindaco Orlando: “Criminale nazista chi non capisce che ...

Nave Aquarius e lo stop di Salvini. Quali sono le regole del mare : Braccio di ferro tra Italia e Malta su Aquarius, Nave della Ong Sos Mediterranée con a bordo 629 migranti. Il ministro dell'interno Matteo Salvini ha deciso di chiudere i porti italiani, impedendo l'...

