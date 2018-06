Aquarius : «Noi a Valencia? Impossibile - non è sicuro - il tempo peggiora» : «Hai presente un'ambulanza che fa un soccorso e poi quando si trova sulla tangenziale gli viene detto di fermarsi perché non si sa dove portare i pazienti? Ecco, ci sentiamo...

Migranti - nave Aquarius verso Valencia. La Spagna interrompe il rimpallo tra Italia e Malta : 'Li accogliamo noi' : 'E' nostro dovere aiutare queste persone ed evitare una catastrofe umanitaria', dice il premier spagnolo Sanchez che incassa i ringraziamenti del Commissario all'immigrazione Ue, Avramopoulos -

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Aquarius - De Magistris : “Governo del cambiamento? Sta per far morire donne e bambini. Noi aperti e solidali” : “Finora l’unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini”. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli non usa mezze misure e, tirando una stoccata decisa al Governo Lega – M5S, spiega: “Il porto di Napoli è aperto. Una nave che non trova approdo (l’Aquarius ndr), può venire nel porto di Napoli, dove ...

Toninelli : "Aquarius? Con noi già spira vento nuovo" : "Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius . È il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa ...

Migranti l Aquarius bloccata - Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina. E Sanchez dice 'Venite da noi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...

Elezioni comunali 2018 - il sindaco di Trapani : "Da noi i migranti di Aquarius" : Si fa avanti anche il candidato di Messina per il centrodestra: "Da uomo e da medico, se diventassi sindaco li accoglierei a Messina"

Migranti - Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta». La replica : «Non tocca a noi» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra - l'Aquarius - con 600 persone a bordo proveniente dal...

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro