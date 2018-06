Aquarius | Nogarin | “Venga a Livorno” Sindaco M5s cancella post | “Non volevo creare

Aquarius - Nogarin : “La mia posizione è quella espressa su Facebook. Post rimosso? Poteva creare problemi al governo” : “Questa è una posizione mia personale come sindaco della città”. Così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il Post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l’apertura del porto di Livorno alla nave Aquarius. “Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo Poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il Post – aggiunge ...

