Aquarius | Nogarin | “La mia posizione è quella espressa su Facebook Post rimosso? Poteva

Il sindaco M5S Nogarin : “Apro il porto di Livorno per accogliere Aquarius”. Poi cancella il post : "Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e ad accogliere la nave Aquarius con il carico di 629 vite umane. Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico", scriveva questa mattina il sindaco pentastellato Filippo Nogarin. Nel giro di pochi minuti, il post è scomparso. "Ho rimosso il post per non creare problemi al governo", ha poi spiegato.Continua a ...

Aquarius - il grillino Nogarin apre il porto di Livorno : “Accogliamo le 629 vite umane”. Poi rimuove il post su Facebook : Prima il post su Facebook in cui annuncia l’apertura del porto di Livorno per accogliere la nave Aquarius. Poi il passo indietro e il messaggio che scompare dai social network. E’ un caso il messaggio del sindaco M5s Filippo Nogarin che ha scelto, a sorpresa, di schierarsi in opposizione alla linea del governo Conte di non consentire l’attracco in Italia dell’imbarcazione gestita dalla ong Sos Mediteranée. “Siamo ...

