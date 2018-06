Aquarius | Msf | “Migrante minaccia di buttarsi in mare”

Aquarius - Msf : no a bracci di ferro sulla pelle dei migranti : Roma, , askanews, - Dietro alla crisi della nave Aquarius di Sos Mediterranée, ferma da oltre 24 ore in mare a 35 miglia circa dalle coste italiane e 27 miglia da Malta - che la Spagna si è offerta di ...

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia - Msf : 'Cibo per un giorno solo' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. 11 giu 14:26 Conte: "In serata ...

Migranti - Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia | Msf : 'Cè cibo per un giorno' : Abbandonare innocenti in mare non può mai considerarsi una strategia politica ma rimane inequivocabilmente una violazione dei diritti umani di cui saremo chiamati a rispondere". E' quanto afferma ...

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf : “C'è cibo per un giorno” : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius a Valencia | Msf: “C'è cibo per un giorno” proviene da NewsGo.

Aquarius - spunta video sulla nave. Msf : "A rischio persone vulnerabili" : Per il ministro Toninelli non c'è emergenza, ma Medici senza frontiere parla di donne incinte ustionate e casi di ipotermia

Aquarius - Msf : "A rischio persone vulnerabili". Spunta video della nave : Per il ministro Toninelli non c'è emergenza, ma Medici senza frontiere parla di donne incinte ustionate e casi di ipotermia