ilfattoquotidiano

: Aquarius, Meloni: “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di african… - fattoquotidiano : Aquarius, Meloni: “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di african… - HanSolo4177 : RT @fattoquotidiano: Aquarius, Meloni: “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani”… - pirata_21 : #Aquarius, #Meloni: “Tecnicamente ha ragione anche #Malta.” I fascisti hanno sempre avuto questa cosa che si aggius… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “L’Italia ha già fatto troppo. Haquando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma haanche, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della navedurante il programma Non è l’Arena in onda su La7. L'articolo: “Tecnicamentesiasia. Nonaccogliere 800 milioni di africani” proviene da Il Fatto Quotidiano.