Aquarius | Martina | “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista | non dagli amici di

Aquarius - Martina : non è vittoria Salvini : 17.15 La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius "non è una vittoria ma un sospiro di sollievo. Così il segretario reggente Pd, Martina, definendo "delirante" la linea di Salvini. "Nessuno canti vittoria, l'Italia in queste ore ha dato una cattiva idea di sè",dice."L'aiuto-sottolinea-arriva da un governo socialista, non certo dagli amici di Salvini come Orban". "State facendo propaganda sulla vita delle persone, non ve lo ...