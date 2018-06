Aquarius | M5s difende chiusura porti Di Maio | “Immigrazione non più business” E Fico

ilfattoquotidiano

: Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ministro Toninelli, pensavo fosse - almeno - una brava persona. E voi… - robertosaviano : Su Salvini non avevo alcuna speranza, ma Lei, ministro Toninelli, pensavo fosse - almeno - una brava persona. E voi… - FBiasin : Se il leader di un partito che aveva il 17% arriva a prendere decisioni a nome di tutti, significa che qualcosa non… - M5S_Baroni : Rapporto dall'hashtag #m5s. Totalmente invaso da troll che sfidano i grillini a prendere le distanza da #Salvini, a… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la navecon i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”, si legge. Poco dopo anche Luigi Disi è accodato: “Da oggi l’immigrazione non è più un business, ma una questione che deve essere affrontata da tutti i Paesi europei e chi voleva solo fare profitti, dovrà cercarsi un’altra occupazione. La fine del business dell’immigrazione è nei nostri venti punti. E oggi abbiamo messo la prima pietra”. Una presa di posizione netta che conferma la decisione delle scorse ore ...