Aquarius | lasciare 629 migranti in mezzo al Mediterraneo per vedere chi vince

(Di lunedì 11 giugno 2018) Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un Paese civile. Segna in maniera decisiva la crudeltà umana, il cinismo e il razzismo di questo fantomatico governo giallo-verde, un governo che vede Matteo Salvini annientare ogni piccolo buon senso dell’ex Movimento 5 stelle. Esempio plastico il caso del sindaco di Livorno. Filipppo Nogarin ha in un primo momento usato Facebook per esternare la sua posizione contraria al governo e rendersi disponibile all’apertura del porto di Livorno. Dopo qualche ...