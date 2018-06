Aquarius | la Terza Repubblica nel paese degli orchi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Questa riflessione, già pubblicata sulla catena di San Libero l’8 giugno del 2004, è drammaticamente attuale oggi, 14 anni dopo, a causa della decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di chiudere i porti a 629 migranti, tra cui 123 minorenni (11 dei quali bambini). Per questo, vale la pena di riproporla. Il popolo perbene del Terzo Reich. O della, se così andrà avanti. Come verremo ricordati, quelli della nostra generazione? Non è una domanda tanto per aria: se fossimo stati invitati a casa del signor Muller a Berlino avremmo avuto il piacere di conoscere una persona educata e perbene, buon padre di famiglia, ottimo lavoratore, con la sua brava Volkswagen, i suoi marmocchi simpatici e la sua famigliola complessivamente felice. Faremmo un giro in centro (traffico ben regolato, molto verde, nessun mendicante) e in genere incontreremmo facce ...