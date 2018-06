Aquarius | la Spagna accoglie la nave Sanchez | ' Ragioni umanitarie' Conte ringrazia

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte “grazie per solidarietà”/ Ultime notizie : Di Maio - “non c'era emergenza” : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: “grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Dalla nave Aquarius : “Nessuno ci ha detto di andare in Spagna - ci vorranno giorni e siamo senza cibo” : Abbiamo raggiunto telefonicamente Naiara Galarraga Gortàzar, giornalista de El Pais, mentre Dalla nave Aquarius fanno sapere di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale relativamente alla possibilità di dirigersi nel porto di Valencia. E smentiscono Salvini, che aveva parlato della possibilità di trasbordare donne e bambini Dalla nave sulle motovedette italiane: "Non ci risulta".Continua a leggere

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Salvini esulta : «Aquarius in Spagna è una vittoria. Alzare la voce - paga. Tagliare spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

La Spagna accoglie l'Aquarius<br>Salvini : "Alzare la voce paga" : 16.35 - "Alzare garbatamente la voce paga. Abbiamo aperto un fronte per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale. Naturalmente la partita non si chiude oggi, ma l'Italia non può essere la sola ad accogliere". Così Matteo Salvini in merito alla risoluzione, dell'affaire Aquarius, con la Spagna che farà sbarcare la nave a Valencia. "La nostra priorità è salvare vite. Grazie alla Spagna, ma la Ue non può andare avanti con il ...

Salvini esulta : «Aquarius in Spagna è una vittoria. Alzare la voce paga governo compatto» : esulta Matteo Salvini , dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius . Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la disponibilità ...

Aquarius - Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà : Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà Continua a leggere L'articolo Aquarius, Conte ringrazia la Spagna per il gesto di solidarietà proviene da NewsGo.

Migranti - Aquarius andrà in Spagna. Salvini : "Vittoria" : Il ministro dell'Interno e leader della Lega: "Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga" Spagna, Sanchez: "Accoglieremo i Migranti dell'Aquarius" La situazione a bordo ...

Aquarius - Spagna si fa avanti. Conte : grazie. Salvini : vittoria! LIVE : Aquarius, Spagna si fa avanti. Conte: grazie. Salvini: vittoria! LIVE Si sblocca l'impasse tra Italia e Malta grazie all'intervento del governo di Madrid. Il premier Conte ringrazia: "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà". Toninelli a Sky TG24: "Malta non può voltarsi dall'altra parte". TUTTI GLI ...

Emergenza Migranti - la Spagna annuncia : 'Accoglieremo la nave Aquarius' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. "Ringrazio le autorità spagnole per ...

Migranti Aquarius - Salvini esulta “alzare voce paga”/ Spagna accoglierà nave a Valencia : Lega sfida Malta e Ue : Aquarius, Salvini chiude porti: M5s spaccato su Malta e Migranti, la Spagna di Sanchez accoglie la nave nel porto di Valencia. Leader Lega esulta, "alzare la voce paga, Ue faccia il suo"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:06:00 GMT)

Conte - grazie Spagna su migranti Aquarius : ANSA, - ACCUMOLI, 11 GIU - "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Lo afferma il ...

Spagna accoglierà l'Aquarius a Valencia - LA VICENDA : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo di attraccare a Valencia . La nave Aquarius con a bordo 629 migranti ...