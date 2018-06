Aquarius | il racconto del soccorritore sulla nave | “Valencia è troppo lontana | stasera

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Al momento non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. L’ultima, da parte dell’Mrcc di Roma, l’abbiamo avuta ieri sera (domenica 10 giugno, ndr)”. A dirlo è Alessandro Porro,volontario a bordo della, che ha tratto in salvo 629 migranti. “Il porto di Valencia èlontano, ci vogliono giorni per raggiungerlo.terminiamo il cibo altamente energetico che generalmente distribuiamo ai migranti” continua. “In loro sta salendo la preoccupazione, ci chiedono dove li porteremo”. L'articolo, ildel: “Valencia èterminiamo il cibo per i migranti” (AUDIO) proviene da Il Fatto Quotidiano.