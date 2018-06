Aquarius | il grillino Nogarin apre il porto di Livorno | “Accogliamo le 629 vite umane”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Prima il post su Facebook in cui annuncia l’apertura deldiper accogliere la nave. Poi il passo indietro e il messaggio che scompare dai social network. E’ un caso il messaggio del sindaco M5s Filippoche ha scelto, a sorpresa, di schierarsi in opposizione alla linea del governo Conte di non consentire l’attracco in Italia dell’imbarcazione gestita dalla ong Sos Mediteranée. “Siamo pronti ad aprire ildi”, si leggeva nel testo poi cancellato, “e accogliere la navecon il suo carico di 629umane“.aveva specificato anche di aver già parlato con i colleghi del partito all’esecutivo: “Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico“, si leggeva nel post ...