Aquarius | il governo | “Li accompagneremo a Valencia” Dalla nave | “Rotta Spagna idea

Aquarius - Salvini esulta : «Vittoria - alzare la voce paga. Governo compatto - tagliare la spesa di 35 euro a migrante» : esulta Matteo Salvini, dopo la decisione della Spagna di accogliere i 629 migranti a bordo della Aquarius. Migranti che, secondo le Ong, sono allo stremo. Il premier Sanchez ha dato la...

Aquarius - De Magistris : “Governo del cambiamento? Sta per far morire donne e bambini. Noi aperti e solidali” : “Finora l’unico elemento di storia del Governo del cambiamento, del Governo che ha fatto la storia è che stanno per far morire nel Mar Mediterraneo donne e bambini”. Luigi de Magistris, sindaco di Napoli non usa mezze misure e, tirando una stoccata decisa al Governo Lega – M5S, spiega: “Il porto di Napoli è aperto. Una nave che non trova approdo (l’Aquarius ndr), può venire nel porto di Napoli, dove ...

Aquarius - Nogarin : “Venga a Livorno”/ Sindaco M5s cancella post : “Non volevo creare problemi al governo” : Aquarius, Nogarin: “Venga a Livorno”. Sindaco M5s cancella post: “Non volevo creare problemi al governo”. E scoppia il caso. Lo scrittore Roberto Saviano gli scrive su Facebook.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:13:00 GMT)

Aquarius - Nogarin : “La mia posizione è quella espressa su Facebook. Post rimosso? Poteva creare problemi al governo” : “Questa è una posizione mia personale come sindaco della città”. Così Filippo Nogarin, sindaco Cinque stelle di Livorno, sulle polemiche per il Post prima pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l’apertura del porto di Livorno alla nave Aquarius. “Nel momento in cui mi sono reso conto che oggettivamente questo Poteva creare dei problemi al governo mi è sembrato corretto rimuovere il Post – aggiunge ...

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i diritti umani - Salvini non può chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere

Caso Aquarius - perché il governo italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani : Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.Continua a leggere

Aquarius - il premier di Malta : "Il governo italiano non rispetta le regole e crea una situazione pericolosa" : Joseph Muscat conferma che non farà attraccare la nave ong con 629 persone a bordo. I consulenti della Difesa de La Valletta: "Roma sta cercando l'incidente"