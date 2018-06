Aquarius | il cardinale Montenegro | sconfitta della politica

"Ero straniero e non mi avete accolto". Il cardinale Ravasi cita il Vangelo per il caso Aquarius : "Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius". Con un tweet, che richiama la frase dal Vangelo di Matteo, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, prende posizione rispetto alla vicenda della nave con a bordo 629 migranti che vaga per il Mediterraneo senza poter attraccare nei porti di Italia o Malta.Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius — Gianfranco Ravasi ...