Aquarius | Fico | “L’Italia non può gestire questa situazione da sola L’Europa ci deve

ilfattoquotidiano



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 11 giugno 2018) “È da molto che l’Italia chiede solidarietà al”. Commenta così il presidente della Camera, Roberto, la vicenda dei migranti lasciati in mare dopo che il governo ha chiuso i porti alla naveè stato ed è un Paese accogliente per tradizione – ha aggiunto, in visita alla tendopoli di San Ferdinando – il fatto che la Spagna abbia accettato l’idea di una solidarietà nel Mediterraneo più collettiva è un dato importante”. Il presidente della Camera è intervenuto anche sul post del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che prima ha annunciato di aderire alla protesta dei sindaci e dare la disponibilità del porto di Livorno e poi ha cancellato il messaggio sui social network: “Nogarin ha parlato con me perché era preoccupato e per cercare di comprendere la– conclude– Non ha parlato del post di cui non so ...