Aquarius ferma in attesa di indicazioni

La situazione a bordo dell'è "calma".I migranti tuttavia cominciano a chiedersi perché la nave siaDalle autorità italiane ancora nessuna notizia:questo l'aggiornamento a bordo dell', la nave soccorso della Ong "SOS Mediterranée", che da domenica continua a vagare per il Mediterraneo indi un porto, tra l'Italia e Malta, in cui attraccare. A parlare è Analise Borges,di Euronews, unica giornalista a bordo della nave, con 629 migranti a bordo,che nella notte non si è sostanzialmente mossa.(Di lunedì 11 giugno 2018)