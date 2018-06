Aquarius | così cominciò il nazismo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Alzare la voce paga” dice Matteo Salvini dopo che il governo spagnolo ha annunciato la sua disponibilità a far attraccare la navecon il suo carico di vite umane in un porto spagnolo. Penso che valga la pena ragionare se è vero che il vincitore di questo braccio di ferro, fatto sulla pelle di centinaia di bambini, donne e uomini, è il nuovo governo italiano a trazione leghista. In primo luogo mi pare evidente una cosa: se tutti in Europa applicassero il ragionamento di Salvini, la naverimarrebbe in acque internazionali fino alla fine dei suoi giorni. Come ha chiaramente detto Orban, governatore fascista dell’Ungheria e sodale di Salvini, i governi di destra sono disponibili a mettere qualche soldo ma non sono disponibili a prendere nessun profugo. In secondo luogo, la vicendasi è sbloccata solo perché il neonato governo spagnolo ha deciso di agire con ...