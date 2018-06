Aquarius | c' è cibo solo per un giorno Onu e Ue | «Fateli sbarcare subito» Salvini

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati al largo della Libia : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia , mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati nella notte : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

Chiusura porti ai migranti - Aquarius : “Abbiamo ancora cibo per 48 ore - poi non sappiamo cosa accadrà” : Dopo la Chiusura dei porti italiani per decisione di Matteo Salvini, Aquarius lancia l'allarme. Secondo quanto dichiarato da Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere, "questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni ...