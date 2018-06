Aquarius - c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito». Salvini insiste : «L'Italia non si china» : Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini conferma il suo no e il titolare delle Infrastrutture Toninelli chiede alla Ue di...

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati al largo della Libia : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

