Aquarius | Bonino | “Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità | Salvini per i voti La

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Renzi ha barattato iin cambio dellasui conti.per qualche voto in più”. Ha idee molto precise l’ex ministro degli Esteri Emmasulla vicenda dei migranti a bordo dellafiniti in balia di una contesa diplomatica e geopolitica che chiama in causa Italia, Malta ed Europa. C’è Malta che risponde picche alla richiesta di farsene carico, perché “a gestire l’operazione è Roma”, anche se l’imbarcazione dell’ong SOS Mediterranée batte bandiera di Gibilterra. E non cambia idea quando l’Italia, per decisione di, chiude i porti lasciando 629 vite in mezzo al mare. L’Europa sta alla finestra. A ilfattoquotidiano.it laspiega che la priorità è aprire i porti e salvare quelle persone. Poi si discute di cause e soluzioni. Anche perché “l’isolamento dell’Italia sul fronte dell’immigrazione è anche ...