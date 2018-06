Apre a New York la prima Spa del cervello

gqitalia

: New post: Come valorizzare il centro storico: da Terra Arsa apre “Ein plein air” - foggiareporter : New post: Come valorizzare il centro storico: da Terra Arsa apre “Ein plein air” - new_EconoMIA : 91a Assemblea Manageritalia il presidente Guido_Carella apre tracciando linee guida per supportare e affiancare i… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) La buona notizia è che ognuno può trasformarsi in una versione ottimizzata e potenziata di se stesso; quella cattiva è che farlo costa 1.200 dollari a seduta, e di sedute potrebbero volercene 36. Un investimento notevole, certo, ma non scriteriato, se è vero, come sostiene Devon White, che «nella maggior parte delle persone c’è un supereroe in attesa di venire fuori», lasciando ad altri la rassegnazione a limiti e debolezze della natura umana. Lui, White, è un esperto in behavioural design, farraginosamente traducibile con “progettazione comportamentale”, ma soprattutto è il cofondatore di Field, qualcosa a metà tra un circolo per illuminati − dal robusto conto in banca − e una società neuroscientifica che promette di prendersi cura dei cervelli, smussandone alcuni angoli ed enfatizzandone le capacità, in linea con gli obiettivi individuali. Psicoanalisi, coaching e similia però non ...