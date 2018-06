superguidatv

: Anticipazioni Vuoi scommettere? Ospiti ultima puntata 14 giugno #vuoiscommettere @m_hunziker @iva_zanicchi… - SuperGuidaTV : Anticipazioni Vuoi scommettere? Ospiti ultima puntata 14 giugno #vuoiscommettere @m_hunziker @iva_zanicchi… - infoitcultura : Vuoi Scommettere?, quarta puntata: anticipazioni, ospiti e scommesse, Michelle Hunziker incontra Luigi Di Maio - infoitcultura : Vuoi Scommettere, anticipazioni ed ospiti del 7 Giugno -

(Di lunedì 11 giugno 2018)di?, il programma Mediaset che ogni giovedì sera intrattiene numerosissimi telespettatori curiosi di scoprire se le scommesse verranno vinte oppure no. Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, quindi, si apprestano a salutare il pubblico di Canale 5, nell’appuntamento finale che si terrà il 14. Volete scoprire chi saranno questa volta gliin studio? Allora eccovi tutte le, glidel 14Giovedì 14, in prima serata, andrà in onda l’delle 5 puntate di? edizione rivisitata dello storico Scommettiamo che…?. Michelle Hunziker, tra l’altro conduttrice della versione tedesca del programma, Wetten dass, e Aurora Ramazzotti, in veste di inviata, concluderanno questa fortunata trasmissione scommettendo per l’volta con 6 ...