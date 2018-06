Annunciato il nuovo duetto di Ariana Grande con Troye Sivan e il doppio featuring con

Alessio Bernabei ha Annunciato l’uscita del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” : Bentornato <3 The post Alessio Bernabei ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Ti ricordi di me?” appeared first on News Mtv Italia.

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia : Annunciato un nuovo concerto a Milano : A novembre 2018

Primi problemi per Honor 10 e Annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Siracusa Calcio : Annunciato il nuovo direttore marketing - Magazine Pragma : ... svolge l'attività professionale di consulente finanziario presso un importante istituto bancario, da sempre impegnato in attività sportive agonistiche a livello nazionale ed internazionale nel mondo ...

Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e Annunciato il nuovo giudice : chi prenderà il posto di Antonia Klugmann? : Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e nuovo giudice pronto a salire a bordo al fianco dei confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I tre prenderanno per mano lo chef stella Giorgio Locatelli che il pubblico del cooking show ha già conosciuto nei mesi scorsi nel suo ristorante in Inghilterra. Sarà proprio lui a prendere il posto di Antonia Klugmann che, qualche giorno fa, ha annunciato di voler lasciare il ...

DUNGEON HAVEN : Annunciato ufficialmente un nuovo Souls Like : Amanti del genere Souls, se avete completato Dark Souls Remastered, la notizia che stiamo per darvi vi delizierà. Pochi attimi fa Cold War Studio ha ufficialmente Annunciato l’arrivo nel 2019 di DUNGEON HAVEN, su PC, Xbox One e PS4. DUNGEON HAVEN: Il nuovo Souls Like Nel gioco vestiamo i panni di un cavaliere, il quale dovrà esplorare numerosi DUNGEON allo scopo di impadronirsi dei poteri elementali. Di seguito vi ...

Al via le riprese di Tin Star 2 - Tim Roth tornerà? Annunciato il cast del nuovo capitolo della serie Sky : Al via le riprese di Tin Star 2. Le produzioni originali Sky continuano ad alzare l'asticella della serialità in tutto il mondo e mentre il pubblico italiano ha ancora nella testa il gran finale (ancora molto discusso) de Il Miracolo, hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese di Tin Star 2 che andrà in onda nel 2019 su Sky Atlantic. Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione e il successo presso la critica, la serie creata da ...

Fallout 76 ufficialmente Annunciato/ Video trailer : il seguito di New Vegas - un’espansione o un nuovo gioco? : Fallout 76 ufficialmente annunciato, Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco? E' fermento in rete dopo il filmato pubblicato dai ragazzi di Bethesda(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:41:00 GMT)

Troye Sivan ha Annunciato la data di uscita del nuovo album "Bloom" : Ha detto anche che presto sarà in tour!

Michele Bravi ha Annunciato i concerti del nuovo tour Piano B : Due date molto speciali

Annunciato il nuovo singolo di Laura Pausini - atteso il 1° giugno dopo Frasi a metà : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente ufficiale. L'artista aveva Annunciato novità sui suoi canali social, lasciando intendere che si trattasse proprio del singolo rilasciato come naturale erede di Frasi a metà. Il brano scelto dovrebbe essere E.Sta.A.Te, scritto da Virginio Simonelli, già Annunciato come brano preferito dalla figlia Paola. La canzone sarebbe infatti perfetta per la stagione che sta arrivando e per anticipare il tour ...

Rocket League : Annunciato il nuovo aggiornamento "Salty Shores" : Da quando Rocket League è stato rilasciato qualche anno fa, i giocatori hanno goduto di un flusso costante di contenuti che hanno mantenuto il gioco interessante e sembra che Psyonix non sia pronta a fermarsi presto. Lo sviluppatore ed editore ha annunciato l'aggiornamento Salty Shores per il gioco e, proprio come i precedenti, aggiungerà un sacco di novità.Probabilmente l'aggiunta più grande nell'aggiornamento è quella di una mappa ...

Annunciato il nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston : Amore e Capoeira atteso a giugno : Il nuovo singolo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri sta per arrivare. Amore e Capoeira sarà rilasciato il 1° giugno 2018 e sarà una nuova corsa al tormentone estivo dopo L'esercito del selfie. L'annuncio arriva dai canali social dei due produttori, ormai abituati ai dischi di platino, nei quali hanno rilasciato la data ufficiale nella quale torneranno in radio con un nuovo brano dopo Da sola/In the night con Elisa e Tommaso Paradiso dei ...

Madonna ha Annunciato l'arrivo del nuovo singolo "Beautiful Game" : Mad sta tornando <3