Animali sfruttati nel centro di Roma 

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Cani cuccioli e pappagalliper l’accattonaggio neldi Roma. Gli sfruttatori – si legge in una nota – si danno alla fuga, inseguimento tra i vicoli. Nel cuore di Roma glivengonoper l’accattonaggio, basta una passeggiata in(e non solo) per rendersi conto della situazione.per impietosire i passanti ed indurli a lasciare l’obolo, ignari di alimentare una pratica di sfruttamento illegale vietata dal Regolamento Comunale a tutela deglidel 2005. A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dall’OIPA da cittadini indignati, ieri le Guardie Zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezionehanno effettuato dei controlli nelle vie centrali constatando che la pratica dell’accattonaggio conè molto diffusa nonostante la massiccia presenza della ...