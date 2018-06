Animali | Coldiretti | “Via libera all’abbattimento di cinghiali | sono 1 milione”

meteoweb.eu

: @virginiaraggi @coldiretti Immagini ridicole! Parlano di sfalcio mentre il trattore sta utilizzando una trincia c… - polispoleis : @virginiaraggi @coldiretti Immagini ridicole! Parlano di sfalcio mentre il trattore sta utilizzando una trincia c… - ColdirettiMc : I nostri #produttori e #allevatori amano la #vita all'#aria aperta. Il loro è un #mestiere difficile che non conosc… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Arriva finalmente il viadeiche simoltiplicati in Italia raggiungendo oltre un milione di esemplari che, dalle campagne alle città, mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, oltre a distruggere i raccolti agricoli. E’ quanto afferma lanell’esprimere apprezzamento per la deapprovata dalla Regione Lombardia per contrastare il proliferare di, soprattutto a tutela della sicurezza e della salvaguardia delle colture agricole. Per la prima volta – sottolinea la– viene finalmente data la possibilità agli agricoltori, provvisti di regolare licenza, di abbattere tutto l’anno i, con l’ampliamento dell’attività di contenimento finora riservata solo alla polizia provinciale e ai cacciatori. Un provvedimento approvato dalla regione Lombardia in cui nel quinquennio 2013/201, il ...