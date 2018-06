Andreas Perez non ce l' ha fatta; morto il pilota 14enne CEV Moto 3

Morto il 14enne pilota spagnolo Andreas Perez : E’ Morto oggi a Barcellona il pilota 14enne Andreas Perez , vittima ieri di un grave incidente sul circuito di Montmelo’ in occasione della prova del Mondiale Junior riservato alla categoria Moto3. Perez , uno dei grandi talenti del mondiale junior di Moto3, subito dopo l’incidente è stato trasportato all’Ospedale Sant Pau di Barcellona in condizioni molto critiche. Oggi il decesso.

Moto3 - il giovane Andreas Perez non ce l'ha fatta : Nel mondo del motociclismo grave lutto. Si è spento questa mattina il giovanissimo pilota spagnolo, il quattordicenne Andreas Perez , che aveva subito un grave incidente nella gara di domenica di Moto3 del CEV, il campionato europeo sul circuito del Montmelò. Perez , dopo essere caduto alla curva 5 è stato investito dai piloti che lo seguivano, impossibilitati ad evitarlo. --Soccorso immediatamente e apparso subito grave, è stato trasferito al ...

Dramma nel CEV Moto3 - Andreas Perez investito dal gruppo : il 14enne muore a Barcellona : Una terribile notizia ha sconvolto la famiglia del motociclismo. Nel weekend il CEV ha fatto tappa a Barcellona ma purtroppo è avvenuto un incidente mortale. Durante la seconda gara della Moto3 , dove corrono alcuni dei possibili fenomeni della MotoGP del futuro, Andreas Perez è caduto ed è stato investito dal gruppo che sopraggiungeva. Il 14enne è stato prontamente soccorso e portato in elicottero all’Hospital Sant Pau della località ...

CEV Barcellona " Il dramma di Andreas Perez oscura lo spettacolo : La gara era già stata sospesa con bandiera rossa dopo una prima caduta che aveva coinvolto tra gli altri Charlie Nesbitt, portato via in barella, ma senza gravi conseguenze. Dopo il secondo via, la ...