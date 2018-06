Anas | traffico di maggio in aumento su tutta la rete

Anas : in Gazzetta Ufficiale bando per sistemi rilevamento flussi traffico su rete : Teleborsa, - E' di 10 milioni di euro il valore del bando di gara che Anas , Gruppo FS Italiane , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Il bando è relativo ai ...

Anas : con Cas e Caronte per più efficienza flussi traffico Stretto Messina : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Anas, Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) e Caronte & Tourist Spa hanno firmato oggi a Catania, nel corso degli Innovation Days, un protocollo di collaborazione che ha l’obiettivo di scambiare dati sui flussi di traffico, rilevati in tempo reale, sulle infrastrutture di propria competenza per l’ottimizzazione della gestione dei servizi forniti.Il protocollo, commentato il Responsabile ...

Anas - traffico di aprile in aumento su tutta la rete : traffico in crescita ad aprile sulla rete stradale e autostradale Anas , oltre 26 mila Km, . L' Indice di Mobilità Rilevata , IMR , dell' Osservatorio del traffico ha infatti registrato una crescita ...

