Analisi Tecnica | Future DAX dell' 8 06 2018

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future dell'8/06/2018 : Chiusura dell'8 giugno Andamento annoiato per il derivato sui principali titoli europei , che chiude la sessione in ribasso dello 0,52%. Lo status tecnico del Future sull' EuroStoxx 50 mostra segnali ...

Analisi Tecnica : Future E-mini Nasdaq 100 dell'8/06/2018 : Chiusura dell'8 giugno Seduta in ribasso per il derivato sui titoli Tech americani , che porta a casa un decremento dello 0,87%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future ...

Formula1 GP Canada. L'Analisi Tecnica della pole di Vettel e delle Ferrari : A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un ...