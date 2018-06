ilfattoquotidiano

: Amministrative, Sgarbi sindaco per la terza volta: eletto a Sutri con il 58%. Ha unito Lega e Rifondazione comunista - fattoquotidiano : Amministrative, Sgarbi sindaco per la terza volta: eletto a Sutri con il 58%. Ha unito Lega e Rifondazione comunista - leonardorisole : RT @fattoquotidiano: Amministrative, Sgarbi sindaco per la terza volta: eletto a Sutri con il 58%. Ha unito Lega e Rifondazione comunista h… - PaoloGilardini : RT @fattoquotidiano: Amministrative, Sgarbi sindaco per la terza volta: eletto a Sutri con il 58%. Ha unito Lega e Rifondazione comunista h… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Terzo incarico daper Vittorio. Il critico d’arte, capace di mettere d’accordo uomini della Lega e di Rifondazione comunista, è stato il candidato più votato a(un piccolo Comune a metà strada fra Roma e Viterbo) con il 58,79 per cento delle preferenze. Sconfitto l’aspirantedella Lista civica, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,2 per cento. “Sono felice e soddisfatto“, ha commentatoal termine dello spoglio. Il risultato diè quasi un plebiscito per il più volte parlamentare (cinque legislature sulle spalle), ex eurodeputato, assessore alla Cultura nel Comune di Milano e ai Beni culturali alla Regione Sicilia. Pernon sarà la prima esperienza da primo cittadino. È già statodi San Severino Marche dal 1992 al 1993 e soprattutto di Salemi dal 2008 al 2012. L’esperienza nel comune ...