Amministrative | Salvini padrone assoluto Di Maio non pervenuto

: ????Amministrative. Ha vinto Salvini. di Maio no. Per il governo non cambia niente. Analisi del voto nei Comuni… - masechi : ????Amministrative. Ha vinto Salvini. di Maio no. Per il governo non cambia niente. Analisi del voto nei Comuni… - LegaSalvini : Effetto Salvini su Cav e M5s: scenario-terremoto. Perché oggi la Lega è l'unica che può fare festa - Corriere : Comunali, tweet di Salvini a urne aperte. Il Pd: spot elettorale, grave -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Nella domenica elettorale sovrastata dal caso della nave Aquarius, c’è un solo evidente filo di continuità tra il turno amministrativo e le storiche elezioni politiche del 4 marzo. Ossia la crescente affermazione della Lega nazionalista di Matteo. Un dato accentuato ancora di più dalla non secondaria circostanza che giusto dieci giorni fa è stato varato il primo esecutivo populista della Repubblica. Ecco, questo il punto centrale: se vogliamo ravvisare una tendenza nazionale in questo voto che ha riguardato 761 comuni (di cui 20 capoluogo di provincia) e 6 milioni e 700mila italiani, c’è da dire subito che l’onda non è stata gialloverde o gialloblu ma esclusivamente leghista. Meglioana. In tutto sono cinque le considerazioni che si possono svolgere in attesa del ballottaggio del 24 giugno: 1. Prima di esaminare il ruolo da dominus del capo del Carroccio,Dux come ...