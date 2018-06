Amministrative | nel trapanese riconferma per 4 sindaci | a Custonaci Bica vince per un voto

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (3) : (AdnKronos) - Urne aperte anche a Sant'Agata di Militello, dove Bruno Mancuso con il 65,94 per cento dei consensi dopo cinque anni torna a occupare la poltrona di primo cittadino. A Santa Domenica Vittoria è riconferma per Giuseppe Patorniti (58,8 per cento), mentre a Santa Lucia del Mela centro l'o

Amministrative : nel palermitano Partinico al ballottaggio - a Vicari sindaco eletto con il 94% (2) : (AdnKronos) - Il comune di Alimena elegge sindaco Giuseppe Scrivano (60,73%); a Baucina vince Fortunato Basile (60,1%); a Campofelice di Roccella Michela Travella (41,27%); a Campofiorito Giuseppe Oddo (59,16%); a Castronovo di Sicilia Vito Sinatra (51,15%); a Cerda Salvatore Geraci (41,59%); a Cont

Amministrative : i sindaci eletti nel siracusano - Gianni torna a Priolo dopo 27 anni : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Ritorna dopo 27 anni alla poltrona di primo cittadino di Priolo Gargallo (Siracusa) Pippo Gianni. L'ex deputato regionale ottiene il 43,57% delle preferenze, facendo cadere una delle roccaforti siciliane grilline delle politiche del 4 marzo. La candidata a sindaco del

Amministrative : i sindaci eletti nell'Agrigentino tra riconferme e flop : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Quindici Comuni al voto e quattordici sindaci eletti. nell'Agrigentino il voto di ieri ha consegnato agli elettori tutti i nuovi cittadini a eccezione che per Alessandria della Rocca, dove l'unica candidata Giovanna Bubello non c'è l'ha fatta, tradita dal quorum: solo

Amministrative : i sindaci eletti nell'Agrigentino tra riconferme e flop (2) : (AdnKronos) - flop per il M5s a Ravanusa, dove il candidato pentastellato, Renato Speciale, si classifica ultimo dei quattro candidati con appena il 4,31 per cento dei consensi, mentre Carmelo D'Angelo (48,27 per cento) si riconferma sindaco. Vero e proprio plebiscito a Sambuca di Sicilia per il sin

Amministrative : i sindaci eletti nell’Agrigentino tra riconferme e flop : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Quindici Comuni al voto e quattordici sindaci eletti. Nell’Agrigentino il voto di ieri ha consegnato agli elettori tutti i nuovi cittadini a eccezione che per Alessandria della Rocca, dove l’unica candidata Giovanna Bubello non c’è l’ha fatta, tradita dal quorum: solo il 33,44 per cento (1.440) degli aventi diritto si è presentato alle urne. A Burgio, invece, al termine dello spoglio ...

Amministrative : nell'ennese sei sindaci eletti - Piazza Armerina al ballottaggio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta il sindaco uscente di Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, Filippo Miroddi. L'ex primo cittadino si è fermato al 17,01% lasciando la sfida al ballottaggio del 24 giugno a Mauro Di Carlo (23,03%) e al candidato del centrodestra Nino Cammarata.

Amministrative : Cangini-Fiori - bene centrodestra nelle Marche : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - nelle Marche si votava in 16 Comuni tra i quali il capoluogo di Regione, Ancona e in 3 città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Falconara (An), Porto Sant’Elpidio (Fm) e Grottammare (Ap). “I risultati sono assolutamente positivi per il centrodestra unito, sopra

Amministrative : Fi - in Sicilia centrodestra vince e si radica nel territorio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il centrodestra vince e si radica ancora di più nel territorio e nelle amministrazioni comunali". Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Riccardo Gallo e il coordinatore provinciale di Agrigento vincenzo Giambrone commentano i risultati elettor