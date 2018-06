Amministrative | nel palermitano Partinico al ballottaggio | a Vicari sindaco eletto con il

Amministrative : i sindaci eletti nel siracusano - Gianni torna a Priolo dopo 27 anni : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Ritorna dopo 27 anni alla poltrona di primo cittadino di Priolo Gargallo (Siracusa) Pippo Gianni. L'ex deputato regionale ottiene il 43,57% delle preferenze, facendo cadere una delle roccaforti siciliane grilline delle politiche del 4 marzo. La candidata a sindaco del

Amministrative : i sindaci eletti nell’Agrigentino tra riconferme e flop : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Quindici Comuni al voto e quattordici sindaci eletti. Nell’Agrigentino il voto di ieri ha consegnato agli elettori tutti i nuovi cittadini a eccezione che per Alessandria della Rocca, dove l’unica candidata Giovanna Bubello non c’è l’ha fatta, tradita dal quorum: solo il 33,44 per cento (1.440) degli aventi diritto si è presentato alle urne. A Burgio, invece, al termine dello spoglio ...

Amministrative : i sindaci eletti nell’Agrigentino tra riconferme e flop (2) : (AdnKronos) – flop per il M5s a Ravanusa, dove il candidato pentastellato, Renato Speciale, si classifica ultimo dei quattro candidati con appena il 4,31 per cento dei consensi, mentre Carmelo D’Angelo (48,27 per cento) si riconferma sindaco. Vero e proprio plebiscito a Sambuca di Sicilia per il sindaco uscente Leonardo Ciaccio che ottiene l’80,28 per cento dei consensi, altra riconferma a San Giovanni Gemini, dove a spuntarla ...

Amministrative : nell'ennese sei sindaci eletti - Piazza Armerina al ballottaggio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta il sindaco uscente di Piazza Armerina, comune in provincia di Enna, Filippo Miroddi. L'ex primo cittadino si è fermato al 17,01% lasciando la sfida al ballottaggio del 24 giugno a Mauro Di Carlo (23,03%) e al candidato del centrodestra Nino Cammarata.

Amministrative : Cangini-Fiori - bene centrodestra nelle Marche : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - nelle Marche si votava in 16 Comuni tra i quali il capoluogo di Regione, Ancona e in 3 città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Falconara (An), Porto Sant’Elpidio (Fm) e Grottammare (Ap). “I risultati sono assolutamente positivi per il centrodestra unito, sopra

Amministrative : Fi - in Sicilia centrodestra vince e si radica nel territorio : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il centrodestra vince e si radica ancora di più nel territorio e nelle amministrazioni comunali". Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Riccardo Gallo e il coordinatore provinciale di Agrigento vincenzo Giambrone commentano i risultati elettor

Amministrative Lazio - M5s brinda solo nella Pomezia del “ribelle” Fucci. Ad Anagni Casapound al ballottaggio : L’aspirante “nuovo Pizzarotti”, Fabio Fucci, fuori dal ballottaggio a Pomezia. Comune dove il M5S (quello ufficiale) ottiene l’unico risultato di rilievo a fare da contraltare a una serie di sconfitte impensabili alla vigilia, specie sul litorale romano. E poi c’è il caso di Anagni, centro ciociaro a pochi chilometri da Roma dove ci sarà un ballottaggio “nero-blu” fra il candidato del centrodestra in quota Forza Italia (ma appoggiatissimo da Fdi ...

Amministrative - alle ore 19 affluenza nel Lazio al 46 - 11% e del 41 - 39% in Lombardia : Stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale, nel Lazio alle 19 la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne è pari al 46,11%. alle ore 12 era del 20,82%. In Lombardia alle 19 la ...

Amministrative - le sfide nei capoluoghi nel Sud : Domenica si vota in 761 comuni italiani dalle 7 alle 23. Nel Sud Italia i capoluoghi di provincia coinvolti sono: Avellino, Barletta e Brindisi. Ma le sfide più importanti si terranno in Sicilia: ...

Amministrative - le altre "piccole" sfide nel Sud e Isole : Per le Amministrative di domenica si vota in 761 comuni di cui 20 capoluoghi, ma sfide molto importanti si terranno anche nei comuni sopra i 15mila abitanti, soprattutto al Sud. Vediamo nel dettaglio ...

Elezioni Amministrative del 10 giugno - al voto 761 comuni : le sfide nelle 20 città capoluogo : Domenica 10 giugno i cittadini di 761 comuni italiani saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Al voto anche 20 comuni capoluoghi di provincia, di cui uno (Ancora) capoluogo di regione. Ecco tutte le principali sfide delle Elezioni amministrative di domenica.Continua a leggere

Amministrative 2018 : sfida alla Lega a Lazzate nel Faccia a faccia del Cittadino - VIDEO Rivedi il dibattito : Loredana Pizzi, Andrea Fenocchio e una platea non disposta a fare sconti. Il faccia a faccia elettorale di Lazzate, martedì sera in arengario, è stato un duello tra il sindaco uscente in quota Lega e ...