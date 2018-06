Amministrative | in Sicilia voto a macchia di Gattopardo | tornano i sindaci degli anni ’80

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) La Lega alla fine non sfonda ma si siede al tavolo di un centrodestra unito che a colpi di arancine e maxi manifesti elettorali vince ancora. Il centrosinistra senza simboli batte un colpo nella sempre più indecifrabile Trapani, mentre il Movimento 5 stelle non brilla, si prende nell’isola di Pantelleria e prova a difendere la prima città conquistata sull’isola: Ragusa. È un turno elettorale adi leopardo quello che è andato in scena in. Anzi adi, nel senso di Tomasi di Lampedusa. In molte città medio piccole, infatti, gli elettori hanno premiato vecchi big locali, rieletti anche a distanza di decenni dall’ultima volta. Il passato che non passa neanche all’alba della Terza Repubblica. Con gli elettori che hanno preferito affidarsi agli amministratori della Prima. Catania, Pogliese sfratta Bianco e spera nell’assoluzione ...