Amministrative | i sindaci eletti nell’Agrigentino tra riconferme e flop 2

(Di lunedì 11 giugno 2018) (AdnKronos) –per il M5s a Ravanusa, dove il candidato pentastellato, Renato Speciale, si classifica ultimo dei quattro candidati con appena il 4,31 per cento dei consensi, mentre Carmelo D’Angelo (48,27 per cento) si riconferma sindaco. Vero e proprio plebiscito a Sambuca di Sicilia per il sindaco uscente Leonardo Ciaccio che ottiene l’80,28 per cento dei consensi, altra riconferma a San Giovanni Gemini, dove a spuntarla è Carmelo Panepinto (43,58 per cento), lasciando il pentastellato Nicola Giordano al terzo posto (21,6 per cento), dopo Pietro Alberto Ancona, sostenuto da una lista civica che conquista il 34,82 per cento dei consensi. A Sant’Angelo Muxaro ottiene la fascia tricolore il 27enne Angelo Tirrito (59,94 per cento). Infine a Santo Stefano Quisquina trionfo per l’uscente Francesco Cacciatore che conquista il 77,85 per cento delle ...