Amministrative : De Poli (Udc) - a Treviso e Vicenza cambia il vento : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) – ‘A Treviso e a Vicenza cambia il vento : il centrodestra unito si dimostra vittorioso e archivia la stagione del centrosinistra grazie a uomini e donne che sono espressione del territorio e conoscono i problemi dei cittadini”. Lo afferma il senatore e coordinatore regionale dell’Udc in Veneto Antonio De Poli che aggiunge: ‘Desidero esprimere le mie congratulazioni ai neo sindaci ...

Amministrative di Corciano. Sara Carmeli - Capolista Forza Italia - : 'La casa è un bene che va tutelato dagli attacchi della sinistra' : ... al turismo, l'economia rurale, all'occupazione onde consentire a tutti i cittadini del Comune di Corciano la piena espressione e la potenzialità per un "balzo" in avanti dell'intera economia: ciò è ...

Amministrative a Licata - Tardino : 'Licata ha bisogno di lavoratori e non di parolieri della politica' : Siamo in piena campagna elettorale tra i Comuni chiamati al voto il 10 giugno per scegliere il Sindaco e il consiglio comunale c'è Licata. Quattro i candidati: Annalisa Tardino, Annalisa Cianchetti, ...