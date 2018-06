Amministrative | da Pogliese e Scajola fino a De Luca | dalla Liguria alla Sicilia i guai

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ha stravinto come previsto. Ma ora ha un’altra data segnata in rosso sulle sue agende: il processo che lo vede imputato per peculato. Il giorno della sentenza per lui sarà importante come quello delle elezioni. Perché in caso di condanna Salvorischia di essere sospeso da sindaco di Catania per 18 mesi. E la città appena “scippata” al redivivo Enzo Bianco –quinta candidatura – finirebbe in balia di un commissario. È la legge Severino che lo prevede per gli amministratori accusati di corruzione, concussione, abuso d’ufficio e peculato. Cioè il reato contestatoprocura di Palermo all’europarlamentare di Forza Italia da poche ore sindaco della città etnea. Il caso, sindaco a rischio sospensione –, capace di sfondare il muro del cinquanta percento dei voti (sarebbe bastato prendere il 40% più uno per evitare di ...