Amministrative 2018 | tutti i candidati al consiglio comunale di Joppolo Giancaxio

Risultati Elezioni Comunali 2018 - diretta : vince Lega - perde M5s/ Ultime notizie ballottaggi Amministrative : Risultati Elezioni Amministrative Comunali 2018: diretta ballottaggi e Ultime notizie. Lega trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Amministrative 2018 : CENTRODESTRA A TRAZIONE LEGA VINCE/ Risultati elezioni Comunali : perdono M5s e Pd : elezioni AMMINISTRATIVE 2018, diretta live Comunali: ultime notizie e Risultati, affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Amministrative 2018 - due i ballottaggi il 24 giugno : a Imperia e Sarzana| : Lo spoglio non è ancora terminato, ma appare ormai chiaro che a Imperia l’ex ministro Claudio Scajola, sceso in campo contro il “modello Toti”, dovrà difendere il primato al secondo turno contro Luca Lanteri. Altra battaglia a Sarzana dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. In generale tiene il centrodestra, mentre il Movimento 5 ...

Amministrative 2018 - i risultati in Veneto. La Lega riconquista Treviso e Vicenza. Pd umiliato - Fi sparita - M5s ridimensionato : Non serve il ballottaggio alla Lega pigliatutto in Veneto. Si aggiudica al primo colpo sia il Comune di Treviso, riprendendosi quello che per un ventennio è stato il feudo di Giancarlo Gentilini e di Giampaolo Gobbo, che quello di Vicenza, dove per due mandati aveva governato Achille Variati. Il centrosinistra viene umiliato ancora una volta, perdendo due città che erano ormai due puntini rossi sulla carta, assediati dallo strapotere del ...

Amministrative 2018 - i risultati : il centrodestra avanza. Pd tiene Brescia ma perde Terni. M5s al ballottaggio in 4 città : Il centrodestra avanza guidato dalla Lega ma non sfonda definitivamente al sud come ipotizzato alla vigilia. Il centrosinistra cala, riuscendo a staccare un biglietto per il ballottaggio in alcune roccaforti storiche dove un tempo le vittorie arrivavano di slancio. E perde una città importante come Terni dove al secondo turno se la vedranno il candidato della destra e quello del Movimento 5 stelle. Il partito di Luigi Di Maio appare in affanno e ...

Elezioni Amministrative e comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Amministrative 2018 - in Liguria l’affluenza “tiene” : 60 - 86% : Lo spoglio non è ancora terminato, ma appare ormai chiaro che a Imperia l’ex ministro Claudio Scajola, sceso in campo contro il “modello Toti”, dovrà difendere il primato al secondo turno contro Luca Lanteri. Altra battaglia a Sarzana dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. In generale tiene il centrodestra, mentre il Movimento 5 ...

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche di Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso va al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e va verso la conquista al primo turno di Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello ...

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Forza Italia verso la vittoria a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della ...

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : a Brescia il Pd tenta la vittoria al 1° turno - Forza Italia avanti a Catania : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della ...

Risultati Elezioni Comunali 2018 dati reali/ Ultime notizie Amministrative diretta : affluenza giù - crollo M5s : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: Ultime notizie e Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 01:16:00 GMT)

Amministrative 2018 : Abbate in testa col 60% : Il sindaco uscente di Modica Ignazio Abbate probabilmente sarà rieletto primo Cittadino. Al momento è in testa con il 60%

Elezioni Amministrative 2018 - risultati in diretta : tutte le sfide da Brescia a Catania. Affluenza in calo : poco sopra al 61% : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Al voto alcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, ...