Amministrative 2018 | i risultati | il centrodestra avanza Pd tiene Brescia ma perde

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilguidato dalla Lega ma non sfonda definitivamente al sud come ipotizzato alla vigilia. Il centrosinistra cala, riuscendo a staccare un biglietto per il ballottaggio in alcune roccaforti storiche dove un tempo le vittorie arrivavano di slancio. Euna città importante come Terni dove al secondo turno se la vedranno il candidato della destra e quello del Movimento 5 stelle. Il partito di Luigi Di Maio appare in affanno e va al ballottaggio in quattro città (Terni, Ragusa, Avellino e Barletta) e solo in Sicilia da prima forza, dove amministrava dal 2013 con l’uscente Federico Piccitto (che non si è ricandidato). Lo speciale del Fattoquotidiano.it con ida tutti i comuni al voto CRONACA ORA PER ORA Ore 7.56 – A Pantelleria vince M5s Nell’isola di Pantelleria dopo lo scrutinio di 5 sezioni su 7 per le comunali appare certa l’elezione ...