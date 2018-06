Amici | l’incidente hot di Biondo | il fuoriprogramma durante il concerto è imbarazzante

Biondo e l’incidente imbarazzante dopo Amici 17 : Amici di Maria De Filippi: spiacevole incidente per Biondo Ieri pomeriggio c’è un stato un concerto evento a Mirabilandia. Tanti i cantanti che si sono esibiti a questo evento, tra i quali Elettra Lamborghini, Thomas e Federica Carta direttamente da Amici 16, Rocco Hunt e, dulcis in fundo, Biondo. E proprio quest’ultimo ha fatto molto discutere in queste ultime ore. Cosa gli è successo? In pratica il popolare rapper di Amici 17, ...